Партизани АТЕШ виявили приховану військову базу окупантів у Криму — відео

Рух кримськотатарського опору АТЕШ знайшов базу інженерної та бойової техніки армії РФ у Джанкойському районі окупованого Криму. Загарбники готуються до оборони анексованого ними півострова.

АТЕШ розвідав про нову військову базу окупантів у Зарічному

АТЕШ виявив базу інженерної та бойової техніки російської окупаційної армії у Джанкойському районі Криму.

Про це підпільники повідомили у своїй групі у Telegram.

У ході розвідки наш агент виявив базу зберігання інженерної техніки та приховану позицію військової техніки окупантів у населеному пункті Зарічне. Поширити

Повідомляється про десятки екскаваторів та вантажних машин, що використовуються для земляних робіт. Рашисти продовжують облаштовувати фортифікаційні споруди на півночі Криму.

АТЕШ зазначили координати бази інженерної техніки окупантів: 45.7441910, 34.4925270.

Також на виїзді з населеного пункту ми виявили кілька одиниць військової техніки, яку росіяни ховають серед дерев. Координати: 45.7340753, 34.4737257. Поширити

Крім того, підрозділи армії РФ звели 3 лінії "зубів дракона" на ділянці дороги Зарічне-Чайкіне: 45.7803261739, 34.54608340793.

Рашисти не припиняють будувати захист навколо півострів, адже вони впевнені у невідворотності битви за Крим. І у цій битві ми будемо переможцями. Приєднуйся до АТЕШ та бери участь у звільненні свого дому! – йдеться у повідомленні. Поширити

АТЕШ зафіксував перекидання техніки у Криму

Партизани зафіксували перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

Зазначається, що загалом було зафіксовано півтора десятка установок. Ймовірно, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил.