Окупанти РФ перекидають артустановки з Криму на лівобережжя Херсонщині — АТЕШ

Партизани зафіксували перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.
АТЕШ зафіксував перекидання техніки у Криму
Зазначається, що загалом було зафіксовано півтора десятка установок. Ймовірно, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил.
Координати: 45.214129, 33.368068.
Що відбувається у Криму
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.
Наприклад, нещодавно підпілля провело розвідку в населеному пункті Азовське тимчасово окупованого Криму, де виявило військову техніку ворога на залізничній станції.
А у селищі Гвардійське Сімферопольського району зафіксовано близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.
Також представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.
Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.
Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.
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