Окупанти РФ перекидають артустановки з Криму на лівобережжя Херсонщині — АТЕШ

Партизани зафіксували перевантаження радянських самохідних артилерійських установок 2С1 "Гвоздика" на залізниці в Євпаторії тимчасово окупованого Криму.

АТЕШ зафіксував перекидання техніки у Криму

Зазначається, що загалом було зафіксовано півтора десятка установок. Ймовірно, техніка прямує на лівий берег Херсонської області, де Росія веде активний наступ на позиції українських сил.

Наші агенти по всьому Криму і Херсонській області будуть продовжувати фіксувати цей ешелон. Усю інформацію буде передано СОУ. Очікуємо прожарювання, - додає "АТЕШ". Поширити

Координати: 45.214129, 33.368068.

Що відбувається у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи, а серед жителів фіксують проукраїнські настрої. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Зокрема нашим воїнам допомагають й партизани, які діють на тимчасово окупованій території.

Наприклад, нещодавно підпілля провело розвідку в населеному пункті Азовське тимчасово окупованого Криму, де виявило військову техніку ворога на залізничній станції.

А у селищі Гвардійське Сімферопольського району зафіксовано близько 30 цистерн із горючим, що свідчить про ймовірну підготовку ворога до масштабних військових операцій.

Також представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.

Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.