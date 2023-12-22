Оккупанты РФ перебрасывают артустановки из Крыма на левобережье Херсонщины — АТЕШ

Партизаны зафиксировали перегрузку советских самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" на железной дороге в Евпатории временно оккупированного Крыма.
АТЕШ зафиксировал перебрасывание техники в Крыму
Отмечается, что всего было зафиксировано полтора десятка установок. Вероятно, техника следует на левый берег Херсонской области, где Россия ведет активное наступление на позиции украинских сил.
Координаты: 45.214129, 33.368068.
Что происходит в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышат взрывы, а среди жителей фиксируют проукраинские настроения. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
В частности, нашим воинам помогают и партизаны, действующие на временно оккупированной территории.
К примеру, недавно подполье провело разведку в населенном пункте Азовское временно оккупированного Крыма, где обнаружило военную технику врага на железнодорожной станции.
А в поселке Гвардейское Симферопольского района зафиксировано около 30 цистерн с горючим, что свидетельствует о возможной подготовке врага к масштабным военным операциям.
Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.
Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.
Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-