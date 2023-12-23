Окупанти РФ перекрили Кримський міст та оголосили ракетну небезпеку

Російські військові перекрили Кримський міст 23 грудня. На окупованому півострові оголосили ракетну небезпеку, пуск ракет вже помітили у двох районах.

Що відбувається у Криму

Пропагандисти близько 9:47 заявили про нібито авіаційну небезпеку на території всього Криму. Потім була оголошена ракетна небезпека.

За декілька хвилин російські окупанти заявили, що рух транспорту Кримським мостом перекрили.

Пізніше місцеві Telegram-канали повідомили про вибухи у Джанкойському районі Криму. Ймовірно, це пуски ракет російської ППО.

Окрім цього, пролікт ракети також помітили над Красноперекопським районом. І за класикою окупанти закрили димовою завісою Кримьский міст.

Наразі також місцеві повідомляють про тривогу в Севастополі.

Яка ситуація у Криму

20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.

Також 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Тоді окупанти теж перекривали Кримський міст і заявляли про нібито роботу ППО.

Також окупанти заявляли, що нібито з 20:30 до 22:30 15 грудня відбили "атаку" безпілотників на Криму. Як стверджують росіяни, було збито 26 дронів. Вони традиційно звинуватили Україну.