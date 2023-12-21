Вибухи у Керчі. Російські окупанти перекрили Кримський міст — фото

В окупованій Керчі близько 14-ї години 21 грудня пролунала серія потужних вибухів. Російські загарбники перекрили Кримський міст для руху транспорту.

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Потужні вибухи пролунали у Керчі 21 грудня. Російські окупанти перекрили Кримський міст.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Кримці заявили, що була серія вибухів – спочатку пролунало два, а пізніше ще два.

Тим часом російські окупанти перекрили рух транспорту Кримським мостом. Причини не пояснили.

Російські ЗМІ стверджують, що нібито протиповітряна оборона РФ відпрацювала по цілях у районі Кримського мосту. Пропагандисти традиційно заявляють, що "пошкоджень немає".

Тим часом у мережі публікують фото з димом в районі Індустріального шосе у Керчі.

До речі, на Індустріальному шосе у Керчі знаходиться військова частина і великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Ситуація у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. ЗСУ провели вже десятки операцій на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 20 грудня у Криму чули вибухи. Пізніше ЗМІ заявили, що "прилетіло" по центру дальнього космічного зв'язку Повітряно-космічних сил Росії, є руйнування.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловив думку, що деокупувати Крим буде легше, ніж Донбас. За його словами, йдеться не лише про звільнення територій, але й загалом про настрої населення.