Взрывы в Керчи. Российские оккупанты перекрыли Крымский мост — фото

В оккупированной Керчи около 14 часов 21 декабря прогремела серия мощных взрывов. Российские захватчики перекрыли Крымский мост для движения транспорта.

Новая бавовна в Крыму: что известно

Мощные взрывы прогремели в Керчи 21 декабря. Российские оккупанты перекрыли Крымский мост.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Крымчане заявили, что была серия взрывов – сначала раздались два, а позже еще два.

Тем временем российские оккупанты перекрыли движение транспорта по Крымскому мосту. Причины не объяснили.

Российские СМИ утверждают, что якобы противовоздушная оборона РФ отработала по целям в районе Крымского моста. Пропагандисты традиционно заявляют, что "повреждений нет".

Между тем, в сети публикуют фото с дымом в районе Индустриального шоссе в Керчи.

Кстати, на Индустриальном шоссе в Керчи находится военная часть и крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. ВСУ уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Да, 20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушение.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил мнение, что деоккупировать Крым будет легче, чем Донбасс. По его словам, речь идет не только об освобождении территорий, но и о настроениях населения.