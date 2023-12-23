Оккупанты РФ перекрыли Крымский мост и объявили ракетную опасность

Российские военные перекрыли Крымский мост 23 декабря. На оккупированном полуострове была объявлена ракетная опасность, пуск ракет уже был замечен в двух районах.

Что происходит в Крыму

Пропагандисты около 9:47 заявили о якобы авиационной опасности на территории всего Крыма. Затем была объявлена ракетная опасность.

Через несколько минут российские оккупанты заявили, что движение транспорта по Крымскому мосту перекрыли.

Позже местные Telegram-каналы сообщили о взрывах в Джанкойском районе Крыма. Вероятно, это пуски ракет российской ПВО.

Кроме этого, пролект ракеты также был замечен над Красноперекопским районом. И по классике оккупанты закрыли дымовым занавесом Крымский мост.

Также местные сообщают о тревоге в Севастополе.

Какая ситуация в Крыму

20 декабря в Крыму слышали взрывы. Позже СМИ заявили, что "прилетело" по центру дальней космической связи Воздушно-космических сил России, есть разрушение.

Также 21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе был замечен дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.

Тогда оккупанты тоже перекрывали Крымский мост и заявляли о якобы работе ПВО.

Также оккупанты заявляли, что якобы с 20:30 до 22:30 15 декабря отбили "атаку" беспилотников в Крыму. Как утверждают россияне, было сбито 26 дронов. Они традиционно обвинили Украину.