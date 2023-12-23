ВСУ сорвали логистический путь поставок армии РФ с севера Крыма

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан отмечает, что украинские воины продолжают добиваться новых успехов на юге Украины, реализуя сверхсложные операции.
Сразу три уничтоженные российские Су-34 — новая победа ВСУ
По словам Романа Свитана, уничтожение трех российских Су-34 – это действительно сверхсложная операция.
Нельзя также игнорировать тот факт, что враг уже сам подтвердил “приземление” своих бортов.
Эксперт также напомнил о том, что подобные операции по сбитию вражеских Су-34 были и раньше.
К примеру, что-то похожее происходило и возле Авдеевки, когда привезли ЗРК С-300, который был в выключенном режиме.
Это дало возможность украинским воинам уничтожить вражеский самолет и остаться незамеченными.
ВСУ продолжают уничтожать логистические пути россиян на Юге
Как отмечает полковник запаса ВСУ, на этом фоне нельзя также проигнорировать "бавовну", которую организовали наши защитники в Армянске.
Украинские воины наконец-то смогли сорвать логистический путь поставок с севера Крыма на левобережье Херсонщины.
Однако, как известно, у врага есть еще одна трасса – из Скадовска на Олешки, впрочем, дорога из Армянска действительно удобнее, поэтому и пользовались ею чаще.
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