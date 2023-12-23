ВСУ сорвали логистический путь поставок армии РФ с севера Крыма

Сразу три уничтоженные российские Су-34 — новая победа ВСУ

По словам Романа Свитана, уничтожение трех российских Су-34 – это действительно сверхсложная операция.

Нельзя также игнорировать тот факт, что враг уже сам подтвердил “приземление” своих бортов.

Эксперт также напомнил о том, что подобные операции по сбитию вражеских Су-34 были и раньше.

К примеру, что-то похожее происходило и возле Авдеевки, когда привезли ЗРК С-300, который был в выключенном режиме.

Это дало возможность украинским воинам уничтожить вражеский самолет и остаться незамеченными.

По дальности до Су-34 мог достать С-300, если он стоял на берегу. Или же Patriot – у него в 2 раза большая дальность, чем у С-300. Они работают с засадой. Не включают локаторы, чтобы российские летчики не видели, как работает комплекс, какая у него дальность, чтобы не вспугнуть врага, – объясняет Роман Свитан. Поделиться

ВСУ продолжают уничтожать логистические пути россиян на Юге

Как отмечает полковник запаса ВСУ, на этом фоне нельзя также проигнорировать "бавовну", которую организовали наши защитники в Армянске.

Украинские воины наконец-то смогли сорвать логистический путь поставок с севера Крыма на левобережье Херсонщины.

Однако, как известно, у врага есть еще одна трасса – из Скадовска на Олешки, впрочем, дорога из Армянска действительно удобнее, поэтому и пользовались ею чаще.