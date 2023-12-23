ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов РФ, 17 танков и 36 артсистем — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 352 390 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1040 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков ‒ 5 854 (+17) ед,

боевых бронированных машин ‒ 10 871 (+28) ед,

артиллерийских систем – 8 286 (+36) ед,

РСЗО / MLRS – 932 (+0) ед,

средств ПВО ‒ 611 (+0) ед,

самолетов – 327 (+3) ед,

вертолетов – 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 384 (+19),

крылатых ракет ‒ 1613 (+0),

кораблей/катеров ‒ 22 (+0) ед,

подлодок - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 10 995 (+51) ед,

специальной техники ‒ 1 223 (+6)

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 16 атак врага в районе Синьковки Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам значительные потери.

Силы обороны отразили 23 атаки врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки, а также 17 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Победы Донецкой области, где отбиты 4 атаки.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки противника западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении украинские воины продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 17 безуспешных штурмовых действий.