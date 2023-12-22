ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 18 ББМ и 9 танков — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 351 350 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1080 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 837 (+9) ед,

боевых бронированных машин – 10 843 (+18) ед,

артиллерийских систем - 8 250 (+24) ед,

РСЗО − 932 (+0) ед,

средств ПВО − 611 (+0) ед,

самолетов − 324 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 365 (+23) ед,

крылатых ракет − 1 613 (+0) ед,

кораблей/катеров − 22 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 10 944 (+25) ед,

специальной техники – 1 217 (+9) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 19 атак врага в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 4 атаки врага вблизи села Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 7 атак противника возле Богдановки, Клищиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося оккупантам существенные потери. Силы обороны отразили 22 атаки противника восточнее Новокалинового, Новобахмутовки и Авдеевки, а также 13 атак в районах Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать захватчиков в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками были отбиты 15 атак.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника западнее Вербового и южнее Роботиного Запорожской области.

На Мелитопольском направлении украинские воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на неудачи, враг не отказался от намерения выбить наши подразделения с занимаемых позиций и совершил 12 безуспешных штурмовых действий. Получил достойный отпор и с потерями отступил. Наши защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника.