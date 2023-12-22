ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 18 ББМ та 9 танків — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 351 350 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1 080 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 837 (+9) од,

бойових броньованих машин − 10 843 (+18) од,

артилерійських систем − 8 250 (+24) од,

РСЗВ − 932 (+0) од,

засобів ППО − 611 (+0) од,

літаків − 324 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 365 (+23) од,

крилатих ракет − 1 613 (+0) од,

кораблів/катерів − 22 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 10 944 (+25) од,

спеціальної техніки − 1 217 (+9) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 19 атак ворога в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 4 атаки ворога поблизу села Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 7 атак противника біля Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам суттєвих втрат. Сили оборони відбили 22 атаки противника східніше Новокалинового, Новобахмутівки та Авдіївки, а також 13 атак у районах Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати загарбників в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 15 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника західніше Вербового та південніше Роботиного Запорізької області.

На Мелітопольському напрямку українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи з розширення плацдарму. Незважаючи на невдачі, ворог не відмовився від наміру вибити наші підрозділи із займаних позицій та здійснив 12 безуспішних штурмових дій. Отримав гідну відсіч та із втратами відступив. Наші захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.