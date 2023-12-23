ВСУ отразили атаки армии РФ на левом берегу Херсонщины — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные попытки преступной армии РФ лишить их плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что российская террористическая армия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, совершающие обстрелы в виде военных и гражданских объектов.

Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.

За сутки украинские военные 57 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

Кроме этого украинскими военными отражены 15 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, где враг в результате провальных штурмовых попыток понес многочисленные потери.

Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетных средствах противника.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и два разведывательных БпЛА.

Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.

Между тем в строительстве Генштаба отмечается, что российские военные преступники увеличили количество артиллерийских обстрелов.

В частности, в одной только операционной зоне ОСУВ Хортица, ежесуточно количество вражеских обстрелов превышает тысячу.

Враг нанес 11 ракетных и 14 авиаударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта