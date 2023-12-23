ВСУ отразили атаки армии РФ на левом берегу Херсонщины — сводка Генштаба

Украинские военные в течение суток отразили многочисленные попытки преступной армии РФ лишить их плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что российская террористическая армия продолжает пренебрегать законами и обычаями войны, совершающие обстрелы в виде военных и гражданских объектов.
Враг активно применяет оперативно-тактическую авиацию и квадрокоптеры типа FPV, производит штурмовые действия при поддержке бронетехники.
За сутки украинские военные 57 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
Кроме этого украинскими военными отражены 15 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области, где враг в результате провальных штурмовых попыток понес многочисленные потери.
Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 18 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и пяти зенитно-ракетных средствах противника.
Также, силами и средствами противовоздушной обороны уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59 и два разведывательных БпЛА.
Подразделения ракетных войск поразили пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства, три состава боеприпасов и пункт управления противника.
Между тем в строительстве Генштаба отмечается, что российские военные преступники увеличили количество артиллерийских обстрелов.
В частности, в одной только операционной зоне ОСУВ Хортица, ежесуточно количество вражеских обстрелов превышает тысячу.
Враг нанес 11 ракетных и 14 авиаударов, совершил 21 обстрел из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Леоновка, Красный Хутор Черниговской области. Артиллерийские и минометные обстрелы врага подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Блешня, Леоновка Черниговской области; Алексеевка, Станичное, Садки Сумской области; Казачья Лопань, Бологовка, Большой Бурлык, Избицкое, Строевка Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отразили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области, где кафиры безуспешно пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Берестово Харьковской области.
На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества Луганской области. Обстрелял из артиллерии и минометов более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Верхнекаменное, Спорное, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 8 атак противника возле Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Васюковка, Богдановка, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 19 атак врага восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 12 атак вблизи Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новобахмутовка, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать оккупантов в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил две безуспешные атаки на позиции наших защитников. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка.
На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 10 населенным пунктам, в частности, Угледар, Богоявленко, Пречистовка, Ровнополь Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили все атаки в районе Роботиного Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Полтавка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино Запорожской области.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись город Херсон и Очаков Николаевской области.
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