ВСУ уничтожили 6 российских FPV-дронов на Запорожском направлении — фото
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 6 российских FPV-дронов на Запорожском направлении — фото

Госпогранслужба Украины
Дрон
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Удачным оказался день для украинских пограничников. На Запорожском направлении бойцы ликвидировали шесть российских FPV-дронов.

Украинские пограничники сбили 6 вражеских дронов

Силы обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали шесть вражеских FPV-дронов.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.

На Запорожском направлении пограничники уничтожили 6 вражеских БПЛА, – говорится в сообщении.

Отмечается, что "перекрестным огнем" антидроновых ружей операторы дезориентировали FPV-дроны захватчиков и ликвидировали их все, оставив только кучу мусора.

Украинские бойцы отбили атаку FPV-дронов

Российские войска попытались ударить по Силам обороны Украины в Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Однако украинские бойцы отразили вражескую атаку.

Отмечается, что противник совершил несколько волн запусков дронов по разным направлениям, однако массированный удар бойцы ГНСУ отразили с помощью антидронового ружья.

Так, один FPV-дрон "засел" на дереве, пять – разорвало в клочья, еще два – пограничники ювелирно "посадили", – добавили пограничники.

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