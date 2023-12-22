ВСУ уничтожили 6 российских FPV-дронов на Запорожском направлении — фото

Удачным оказался день для украинских пограничников. На Запорожском направлении бойцы ликвидировали шесть российских FPV-дронов.
Украинские пограничники сбили 6 вражеских дронов
Силы обороны Украины в Запорожском направлении ликвидировали шесть вражеских FPV-дронов.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины в Facebook.
Отмечается, что "перекрестным огнем" антидроновых ружей операторы дезориентировали FPV-дроны захватчиков и ликвидировали их все, оставив только кучу мусора.
Украинские бойцы отбили атаку FPV-дронов
Российские войска попытались ударить по Силам обороны Украины в Запорожском направлении с помощью FPV-дронов. Однако украинские бойцы отразили вражескую атаку.
Отмечается, что противник совершил несколько волн запусков дронов по разным направлениям, однако массированный удар бойцы ГНСУ отразили с помощью антидронового ружья.
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