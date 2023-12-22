ЗСУ знищили 6 російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку — фото

Вдалим виявився день для українських прикордонников. На Запорізькому напрямку бійці ліквідували шість російських FPV-дронів.
Українські прикордонники збили 6 ворожих дронів
Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили шість ворожих FPV-дронів.
Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.
Зазначається, що "перехресним вогнем" антидронних рушниць оператори дезорієнтували FPV-дрони загарбників і ліквідували їх усі, залишивши лише купу сміття.
Українські бійці відбили атаку FPV-дронів
Російські війська спробували вдарити по Силах оборони України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів. Однак українські бійці відбили ворожу атаку.
Зазначається, що противник здійснив кілька хвиль запусків дронів із різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці.
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