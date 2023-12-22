ЗСУ знищили 6 російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку — фото
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили 6 російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку — фото

Держприкордонслужба України
Дрон
Read in English

Вдалим виявився день для українських прикордонников. На Запорізькому напрямку бійці ліквідували шість російських FPV-дронів.

Українські прикордонники збили 6 ворожих дронів

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили шість ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 6 ворожих БпЛА, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що "перехресним вогнем" антидронних рушниць оператори дезорієнтували FPV-дрони загарбників і ліквідували їх усі, залишивши лише купу сміття.

Українські бійці відбили атаку FPV-дронів

Російські війська спробували вдарити по Силах оборони України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів. Однак українські бійці відбили ворожу атаку.

Зазначається, що противник здійснив кілька хвиль запусків дронів із різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці.

Так, один FPV-дрон "засів" на дереві, п'ять – розірвало на шматки, ще два – прикордонники ювелірно "посадили", – додали прикордонники.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники просунулися на Сватівському напрямку — відео
ДПСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Українські прикордонники знищили кілька одиниць техніки та склади РФ — відео
ДПСУ
Прикордонники
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Прикордонники відбили атаку дронів армії РФ на Запорізькому напрямку
ДПСУ
ЗСУ

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм