ЗСУ знищили 6 російських FPV-дронів на Запорізькому напрямку — фото

Вдалим виявився день для українських прикордонников. На Запорізькому напрямку бійці ліквідували шість російських FPV-дронів.

Українські прикордонники збили 6 ворожих дронів

Сили оборони України на Запорізькому напрямку знищили шість ворожих FPV-дронів.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України у Facebook.

На Запорізькому напрямку прикордонники знищили 6 ворожих БпЛА, – йдеться у повідомленні. Поширити

Зазначається, що "перехресним вогнем" антидронних рушниць оператори дезорієнтували FPV-дрони загарбників і ліквідували їх усі, залишивши лише купу сміття.

Українські бійці відбили атаку FPV-дронів

Російські війська спробували вдарити по Силах оборони України на Запорізькому напрямку за допомогою FPV-дронів. Однак українські бійці відбили ворожу атаку.

Зазначається, що противник здійснив кілька хвиль запусків дронів із різних напрямків, однак масований удар бійці ДПСУ відбили за допомогою антидронової рушниці.