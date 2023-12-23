ЗСУ відбили атаки армії РФ на лівому березі Херсонщини — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили численні спроби злочинної армії РФ позбавити їх плацдарму на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що російська терористична армія продовжує нехтувати законами та звичаями війни, здійснючі обстріли як військових та і цивільних об’єктів.

Ворог активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки.

Протягом доби українські військові 57 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Окрім цього українськими військовими відбито 15 ворожих атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де ворог в результаті провальних штурмових спроб зазнав численних втрат.

Наші підрозділи стійко тримають оборону, надалі утримують зайняті позиції та завдають вогневого ураження противнику.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 18 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та пʼять зенітно-ракетних засобах противника.

Також, силами та засобами протиповітряної оборони знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59 та два розвідувальних БпЛА.

Підрозділи ракетних військ уразили пʼять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, три склади боєприпасів та пункт управління противника.

Між тим у зведенні Генштабу зазначається, що російські військові злочинці збільшили кількість артилерійських обстрілів.

Зокрема, в одній тільки операційні зоні ОСУВ Хортиця, щодоби кількість ворожих обстрілів перевищує тисячу.

Ворог завдав 11 ракетних та 14 авіаударів, здійснив 21 обстріл з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту