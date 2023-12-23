ЗСУ зірвали логістичний шлях постачань армії РФ з півночі Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ зірвали логістичний шлях постачань армії РФ з півночі Криму

ЗСУ
Джерело:  24 канал

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що українські воїни продовжують досягати нових успіхів на півдні України, реалізовуючи надскладні операції.

Одразу три знищені російські Су-34 — нова перемога ЗСУ

 За словами Романа Світана, знищення трьох російських Су-34 – це справді надскладна операція.

 Не можна також ігнорувати той факт, що ворог уже сам підтвердив “приземлення” своїх бортів.

 Експерт також нагадав про те, що подібні операції зі збиття ворожих Су-34 були й раніше.

 До прикладу, щось схоже відбувалося й біля Авдіївки, коли тоді привезли ЗРК С-300, який був у вимкненому режимі.

 Це дало можливість українським воїнам знищити ворожий літак, а також залишитися непоміченими.

 По дальності до Су-34 міг дістати С-300, якщо він стояв на березі. Або той-таки Patriot – у нього у 2 рази більша дальність, ніж у С-300. Вони працюють із засідки. Не вмикають локатори, щоб російські льотчики не бачили, який працює комплекс, яка в нього дальність, щоб не сполохати ворога, – пояснює Роман Світан.

ЗСУ продовжують знищувати логістичні шляхи росіян на Півдні

 Як зазначає полковник запасу ЗСУ, на цьому тлі не можна також проігнорувати "бавовну", яка була організована нашими захисниками в Армянську.

 Українські воїни нарешті змогли зірвати логістичний шлях постачань з півночі Криму на лівобережжя Херсонщини.

 Проте, як відомо, у ворога є ще одна траса – зі Скадовська на Олешки, втім дорога з Армянська дійсно зручніша, тож і користувались нею частіше.

Ми контролюємо й одну, й іншу дорогу. По Скадовську вже неодноразово прилітало. Є чим бити. Зокрема, HIMARS дістає до цієї дороги. Контролювати, що там відбувається можна і за допомогою БпЛА, і за допомогою супутникових знімків, – додає Світан.

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