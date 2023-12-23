ЗСУ зірвали логістичний шлях постачань армії РФ з півночі Криму

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан зазначає, що українські воїни продовжують досягати нових успіхів на півдні України, реалізовуючи надскладні операції.
Одразу три знищені російські Су-34 — нова перемога ЗСУ
За словами Романа Світана, знищення трьох російських Су-34 – це справді надскладна операція.
Не можна також ігнорувати той факт, що ворог уже сам підтвердив “приземлення” своїх бортів.
Експерт також нагадав про те, що подібні операції зі збиття ворожих Су-34 були й раніше.
До прикладу, щось схоже відбувалося й біля Авдіївки, коли тоді привезли ЗРК С-300, який був у вимкненому режимі.
Це дало можливість українським воїнам знищити ворожий літак, а також залишитися непоміченими.
ЗСУ продовжують знищувати логістичні шляхи росіян на Півдні
Як зазначає полковник запасу ЗСУ, на цьому тлі не можна також проігнорувати "бавовну", яка була організована нашими захисниками в Армянську.
Українські воїни нарешті змогли зірвати логістичний шлях постачань з півночі Криму на лівобережжя Херсонщини.
Проте, як відомо, у ворога є ще одна траса – зі Скадовська на Олешки, втім дорога з Армянська дійсно зручніша, тож і користувались нею частіше.
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