АТЕШ провел разведку на аэродроме в Волгограде. Что обнаружили партизаны

Партизаны разведали аэродром в Волгограде. Оккупанты используют его в военных целях, а именно для хранения военной техники.

Что обнаружили партизаны

Как отмечается, АТЕШ провел разведку Бекетовского аэродрома в Волгограде. Было обнаружено, что оккупанты эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в военных целях.

Ангары у аэродрома используются для хранения военной техники.

Координаты места: 48.558469, 44.36642,

Наши агенты продолжают поиск и обнаружение военных объектов по всей территории России. Полученная информация обрабатывается и передается Силам обороны Украины, отмечают партизаны. Поделиться

Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях

Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.

Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.

Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.

Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.

Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.

Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.