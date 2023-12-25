АТЕШ провел разведку на аэродроме в Волгограде. Что обнаружили партизаны

Партизаны разведали аэродром в Волгограде. Оккупанты используют его в военных целях, а именно для хранения военной техники.
Что обнаружили партизаны
Как отмечается, АТЕШ провел разведку Бекетовского аэродрома в Волгограде. Было обнаружено, что оккупанты эксплуатируют спортивный аэродром Бекетовка в военных целях.
Ангары у аэродрома используются для хранения военной техники.
Координаты места: 48.558469, 44.36642,
Деятельность украинских партизан в РФ и на оккупированных территориях
Украинские партизаны ведут активную разведку на оккупированных территориях. Они собирают информацию о расположении русских воинских частей, техники и складов боеприпасов. Далее эта информация передается силам обороны Украины.
Ранее мы сообщали, что партизаны обнаружили в оккупированном Крыму российскую ЗРПК "Панцирь-С1". Фотографии и местонахождение партизаны выложили в сеть и передали ВСУ.
Также мы писали, что партизаны пробрались в главное управление Росгвардии в Москве.
Также представители подполья во временно оккупированном Крыму обнаружили местонахождение ЗРПК "Панцирь-С1" российских интервентов в Севастополе неподалеку от Инкерманской бухты. Партизаны передали Силам обороны информацию и обнародовали координаты.
Перед этим партизаны "Атеш" обнаружили места российской техники и войск в Джанкое во временно оккупированном Крыму.
Также партизаны пробрались на аэродром российских войск в Крыму и обнаружили радиолокационные станции окупантов.
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