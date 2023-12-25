АТЕШ провів розвідку на аеродромі в Волгограді РФ. Що виявили партизани

Партизани розвідали аеродром у Волгограді. Окупанти використовують його у військових цілях, а саме для зберігання військової техніки.

Що виявили партизани

Як зазначається, “АТЕШ” провів розвідку Бекетівського аеродрому у Волгограді. Було виявлено, що окупанти експлуатують спортивний аеродром Бекетівка у військових цілях.

Ангари біля аеродрому використовуються для зберігання військової техніки.

Координати місця: 48.558469, 44.36642,

Наші агенти продовжують пошук та виявлення військових об'єктів по всій території Росії. Отримана інформація обробляється та передається Силам оборони України, – зазначають партизани. Поширити

Діяльність українських партизан у РФ та на окупованих територіях

Українські партизани ведуть активну розвідку на окупованих теренах. Вони збирають інформацію про розташування російських військових частин, техніки та складів боєприпасів. Далі ця інформація передається Силам оборони України.

Раніше ми повідомляли, що партизани виявили в окупованому Криму російську ЗРПК "Панцир-С1". Фотографії та місце розташування партизани виклали в мережу та передали ЗСУ.

Також ми писали, що партизани пробралися до головного управління Росгвардії у Москві.

Також представники підпілля у тимчасово окупованому Криму виявили місцезнаходження ЗРПК "Панцир-С1" російських інтервентів у Севастополі неподалік Інкерманської бухти. Партизани передали Силам оборони інформацію та оприлюднили координати.

Перед цим партизани "Атеш" виявили місця російської техніки й військ у Джанкої в тимчасово окупованому Криму.

Також партизани пробралися на аеродром російських військ у Криму та виявили радіолокаційні станції окупантів.