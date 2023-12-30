Партизаны АТЕШ нашли новое месторасположение оккупантов в Горловке — видео

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ зафиксировало неизвестное ранее "тайное место" российских военных во временно оккупированной Горловке. Его координаты партизаны передали Силам обороны Украины.
АТЕШ разведали тайную локацию оккупантов в Горловке
Агенты АТЕШ следуют за военными РФ в оккупированной Горловке.
Об этом подпольщики сообщили в Telegram.
По словам местных, это подразделение уже дважды обновило свой состав из-за больших потерь на поле боя.
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Агенты военного движения сопротивления украинцев и крымских татар АТЕШ в силовых структурах говорят о том, что Феодосию 27 декабря ночью направили оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры и ведомственной комиссии. Также туда планирует прибыть начальство разных структур из Москвы.
При этом, по информации партизан, со вчерашнего дня по всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. В них производится проверка телефонов и обыски в домах. Оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков.
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