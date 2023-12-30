Партизаны АТЕШ нашли новое месторасположение оккупантов в Горловке — видео

АТЕШ разведали тайную локацию оккупантов в Горловке

Агенты АТЕШ следуют за военными РФ в оккупированной Горловке.

Об этом подпольщики сообщили в Telegram.

Наши агенты смогли разведать место размещения 3 батальона воинской части № 08803. Личный состав занял место бывшего кафе «Барнсли» в городе Горловка. Местное население обходит эти кварталы десятой дорогой, чтобы не нарваться на печально известных пьяных воинов. Координаты объекта: 48.306569, 37.999981 Поделиться

По словам местных, это подразделение уже дважды обновило свой состав из-за больших потерь на поле боя.

Вскоре придется уже в третий раз так поступать – такие строгие реалии в подразделениях под российским командованием, – отметили АТЕШ. Поделиться

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Агенты военного движения сопротивления украинцев и крымских татар АТЕШ в силовых структурах говорят о том, что Феодосию 27 декабря ночью направили оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры и ведомственной комиссии. Также туда планирует прибыть начальство разных структур из Москвы.

При этом, по информации партизан, со вчерашнего дня по всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. В них производится проверка телефонов и обыски в домах. Оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков.