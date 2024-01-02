АТЕШ обнаружил в Крыму новую локацию с российским вооружением — фото
Категория
Украина
Дата публикации

АТЕШ обнаружил в Крыму новую локацию с российским вооружением — фото

Крым
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Источник:  АТЕШ

Во временно оккупированном Крыму во время разведки на железнодорожной станции в поселке Октябрьском партизаны АТЕШ увидели большое количество военной техники РФ. Захватчики накапливают здесь вооружение для снабжения Херсонского и Запорожского направлений фронта.

АТЕШ нашли в Крыму железнодорожную станцию со скоплением военной техники

Движение крымскотатарского сопротивления АТЕШ снова разведало новое место, где оккупанты в Крыму отправляют пушки и боеприпасы на фронт в Украине.

Об этом АТЕШ сообщили в Telegram.

Наш агент в Крыму провел успешную разведку железнодорожной станции в поселке Октябрьском. По информации, на станции постепенно накапливают технику для отправки на Херсонское и Запорожское направления в связи с большими потерями как в технике, так и в личном составе, – говорится в сообщении.

Так, на станции зафиксировано много техники и машина с боеприпасами для артиллерии.

В АТЕШ отметили, что вся собранная информация посылается Силам обороны Украины. Партизаны также указали точные координаты, где размещена российская техника: 45.29194383702729, 34.1323101176645.

В Крыму разворачиваются репрессии из-за уничтожения корабля "Новочеркасск"

Россияне отправили большую группу оперативников в Феодосию для поиска виновных в подрыве десантного корабля "Новочеркасск".

Об этом сообщают АТЕШ в Telegram.

Агенты военного движения сопротивления украинцев и крымских татар в силовых структурах говорят о том, что Феодосию 27 декабря ночью направили оперативников ФСБ, контрразведки, прокуратуры и ведомственной комиссии. Также туда планирует прибыть начальство разных структур из Москвы.

При этом, по информации партизан, со вчерашнего дня по всему городу наблюдаются облавы на местных жителей. В них производится проверка телефонов и обыски в домах. оккупанты таким образом пытаются найти наводчиков.

Путин в полной ярости из-за уничтожения БДК "Новочеркасск". Издан приказ о наказании сил ПВО Крыма. Ожидается снятие многих командиров и отправка их на фронт для участия в штурмовых группах. Фактически лишаются их, – добавляют в АТЕШ.

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