Партизани АТЕШ проникли у російський військовий склад
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Партизани АТЕШ проникли у російський військовий склад

атеш
Джерело:  АТЕШ

Партизани руху "АТЕШ" розвідали озброєння військової частини у Московській області. На її території зберігається військова техніка, підготовлена для потреб загарбників на Донецькому напрямку.

Партизани проникли у військову частину в РФ зі зброєю для боїв на Донбасі

Частина 55443 розташована в місті Ногінськ за адресою Електростальське шосе, 8. Агент руху, який нещодавно призвався до цієї частини, проводить розвідку і видобуває інформацію про техніку й озброєння підрозділу.

Була зафіксована повна номенклатура техніки, що зберігається в частині. Повідомляється, що її активно відновлюють для передачі на Донецький напрямок. Точні координати парку відновлених БМП були передані СОУ, - зазначають партизани руху.

Активність українських партизан у Росії

Днями представники Сил опору зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки у Тамбовській області склади з готовим обладнанням. Інформацію було передано Силам оборони України.

У тимчасово окупованому Криму партизани виявили системи протиповітряної оборони росіян, що прикривають Кримський міст.

Раніше українські партизани здобули секретну інформацію про виробництво ракет на території Росії.

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