Партизани АТЕШ проникли у російський військовий склад

Партизани руху "АТЕШ" розвідали озброєння військової частини у Московській області. На її території зберігається військова техніка, підготовлена для потреб загарбників на Донецькому напрямку.
Партизани проникли у військову частину в РФ зі зброєю для боїв на Донбасі
Частина 55443 розташована в місті Ногінськ за адресою Електростальське шосе, 8. Агент руху, який нещодавно призвався до цієї частини, проводить розвідку і видобуває інформацію про техніку й озброєння підрозділу.
Активність українських партизан у Росії
Днями представники Сил опору зафіксували на Мічурінському заводі авіаційної та ракетної техніки у Тамбовській області склади з готовим обладнанням. Інформацію було передано Силам оборони України.
У тимчасово окупованому Криму партизани виявили системи протиповітряної оборони росіян, що прикривають Кримський міст.
Раніше українські партизани здобули секретну інформацію про виробництво ракет на території Росії.
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