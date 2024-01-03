Партизаны АТЕШ проникли в российский военный состав

Партизаны движения "АТЭШ" разведали вооружение воинской части в Московской области. На ее территории хранится военная техника, подготовленная для нужд захватчиков Донецкого направления.
Партизаны проникли в воинскую часть в РФ с оружием для боев на Донбассе
Часть 55443 расположена в городе Ногинск по адресу Электростальское шоссе, 8. Агент движения, недавно призванный к этой части, проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения.
Активность украинских партизан в России
На днях представители Сил сопротивления зафиксировали на Мичуринском заводе авиационной и ракетной техники в Тамбовской области склады с готовым оборудованием. Информация была передана Силам обороны Украины.
Во временно оккупированном Крыму партизаны обнаружили системы противовоздушной обороны россиян, прикрывающих Крымский мост.
Ранее украинские партизаны получили секретную информацию о производстве ракет на территории России.
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