Атака ЗСУ на Крим. У РФ заявили про ліквідацію 23 окупантів

Під час масштабної “бавовни” у Криму 4 січня було ліквідовано 23 військових окупаційної армії РФ. Стало відомо, що з них 9 – спецназівці, 5 – офіцери високого рангу.
Операція “Ліквідація”: у Криму знищено 23 загарбників
Під час вчорашніх вибухів у Криму було ліквідовано російського полковника. Окупанти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.
Зокрема, серед ліквідованих виявилися 5 високопоставлених офіцерів ЗС РФ і як мінімум 9 спецназівців.
Окрім цього, місцеві Telegram-канали заявляють, що серед загиблих 4 січня може бути і керівник Генштабу ЗС Росії та перший заступник міністра оборони РФ генерал Валерій Герасімов.
Офійійні заяви з цього приводу поки що не лунали.
ЗСУ знешкодили пункт координування рашистського ППО по всьому Криму
4 січня Повітряні сили ЗСУ уразили під Євпаторією пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем та координування ППО всього півострова.
Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram.
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