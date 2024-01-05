Атака ЗСУ на Крим. У РФ заявили про ліквідацію 23 окупантів

Під час масштабної “бавовни” у Криму 4 січня було ліквідовано 23 військових окупаційної армії РФ. Стало відомо, що з них 9 – спецназівці, 5 – офіцери високого рангу.

Операція “Ліквідація”: у Криму знищено 23 загарбників

Під час вчорашніх вибухів у Криму було ліквідовано російського полковника. Окупанти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.

Влучили в ціль. Постраждали військові об'єкти в Сакському районі і неподалік Севастополя… На двох об'єктах загинули 23 військові, - цитує "Кримський вітер" один із пропагандистських Telegram-каналів. Поширити

Зокрема, серед ліквідованих виявилися 5 високопоставлених офіцерів ЗС РФ і як мінімум 9 спецназівців.

Окрім цього, місцеві Telegram-канали заявляють, що серед загиблих 4 січня може бути і керівник Генштабу ЗС Росії та перший заступник міністра оборони РФ генерал Валерій Герасімов.

Офійійні заяви з цього приводу поки що не лунали.

ЗСУ знешкодили пункт координування рашистського ППО по всьому Криму

4 січня Повітряні сили ЗСУ уразили під Євпаторією пункт управління, який відповідав за захищений канал зв'язку з Кремлем та координування ППО всього півострова.

Про це повідомили партизани АТЕШ у Telegram.