В ВСУ готовятся к новому наступлению РФ на Харьковщине в скором времени — The Telegraph

В Вооруженных силах Украины готовятся к новому наступлению России в Харьковской области, по некоторым данным СМИ, возможна дата начала наземного наступления – 15 января.

В ВСУ готовятся к новому наступлению РФ на Харьковщине в скором времени

Близкий к ВСУ источник издания утверждает, что массированные российские удары по Харькову и населенным пунктам вокруг него в четверг рассматриваются как часть подготовки России к широкомасштабному наступлению в ближайшие недели. Поздним вечером в среду источник издания заявил: "Целый день на военных объектах по всему региону велись бомбардировки перед наступлением".

Местные подразделения военной разведки считают, что российские войска могут планировать дальнейшее усиление воздушных атак в эти выходные, 7 января.

По мнению источника Thе Telegraph, вскоре после этого может начаться наземное наступление, возможна дата начала которого – 15 января.

В то же время, как отмечает издание, западные аналитики отмечают, что на линии фронта мало что изменилось, она осталась в основном статической, а российские войска совершают лишь спорадические атаки.

Ракетная атака России на Украину 2 января: что известно

Армия РФ атаковала Украину 99 ракетами, силы ПВО уничтожили 72 воздушных целей.

В частности, удалось сбить 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал", 59 из 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и 3 из 3 крылатых ракет "Калибр".

Кроме того, россияне направили на гражданское население 35 "шахедов" - все удалось ликвидировать.

Под удар неприятеля попали Киев, Киевская область и Харьков.

Харьков атаковали «Искандерами», разрушения получили около 25 объектов гражданской инфраструктуры и многоэтажных зданий. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

По словам спасателей, в Харькове не прекращаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.