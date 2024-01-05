У ЗСУ готуються до нового наступу РФ на Харківщині незабаром — The Telegraph

У Збройних силах України готуються до нового наступу Росії на Харківщині, за деякими даними ЗМІ, можлива дата початку наземного наступу – 15 січня.

У ЗСУ готуються до нового наступу РФ на Харківщині незабаром

Близьке до ЗСУ джерело видання стверджує, що масовані російські удари по Харкову та населених пунктах навколо нього у четвер розглядаються як частина підготовки Росії до широкомасштабного наступу в найближчі тижні. Пізно ввечері в середу джерело видання заявило: "Цілий день на військових об'єктах по всьому регіону велися бомбардування перед наступом".

Місцеві підрозділи військової розвідки вважають, що російські війська можуть планувати подальше посилення повітряних атак на цих вихідних, 7 січня.

На думку джерела Thе Telegraph, незабаром після цього може розпочатися наземний наступ, можлива дата початку якого - 15 січня.

Водночас, як наголошує видання, західні аналітики зазначають, що на лінії фронту мало що змінилося, вона залишилася в основному статичною, а російські війська здійснюють лише спорадичні атаки.

Ракетна атака Росії на Україну 2 січня: що відомо

Армія РФ атакувала Україну 99 ракетами, сили ППО знищили 72 повітряні цілі.

Зокрема вдалося збити 10 із 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал", 59 із 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та 3 із 3 крилатих ракет "Калібр".

Окрім того, росіяни спрямували на цивільне населення 35 “шахедів” - усі вдалося ліквідувати.

Під удар ворога потрапили Київ, Київська область та Харків.

Харків атакували «Іскандерами», руйнувань зазнали близько 25 об’єктів цивільної інфраструктури та багатоповерхових будівель. Було зафіксовано три влучання ракет у Шевченківському районі Харкова.

За словами рятувальників, у Харкові не припиняються роботи з демонтажу аварійних конструкцій житлового будинку.