В окупованому Криму другий день поспіль лунає "бавовна"

У Криму вночі 5 січня в районі тимчасово окупованої Євпаторії пролунали потужні вибухи. Очевидці повідомляють про ймовірну атаку на військовий аеродром.

Що відомо про “бавовну” у Криму

Зазначається, що очевидці нарахували до 10 вибухів поблизу аеродрому "Саки" у Новофедорівці.



Очевидці також повідомляють, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Також очевидці повідомляють про пуск ракети в Армянську о 23:55 за Києвом. Яскравий слід у небі у вікні було видно кілька секунд. Цей же вибух чули у Красноперекопському районі.

У той же час російське Міністерство оборони повідомило, що о 00:30 за московським часом засобами ППО чотири українські ракети перехоплено та знищено над Кримським півостровом.

Удар по командному пункту армії РФ у Криму

4 січня в Криму пролунала низка вибухів. У мережі публікували фото та відео, на яких можна побачити, що на півострові були "прильоти".

Пізніше у Збройних силах підтвердили, що було завдано удару по командному пункту ворога біля Севастополя.

5 січня до Криму прилетів борт спеціального льотного загону "Росія", що перебуває у підпорядкуванні управління справами президента РФ.

У мережі поширили інформацію, що в результаті удару ЗСУ по Криму 4 січня загинув начальник Генштабу Збройних сил РФ Валерій Герасимов. Однак у ГУР Міноборони України не підтвердили цю інформацію.

Окупаційний губернатор міста Михайло Развожаєв стверджував про одного постраждалого внаслідок падіння уламків на будинок та додав, що ще декілька уламків ракет впали на різних вулицях.