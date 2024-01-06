В оккупированном Крыму второй день подряд раздается "бавовна"
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

В оккупированном Крыму второй день подряд раздается "бавовна"

Взрив
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

В Крыму ночью 5 января в районе временно оккупированной Евпатории раздались мощные взрывы. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Отмечается, что очевидцы насчитали до 10 взрывов у аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Очевидцы также сообщают, что в расположенном у военного аэродрома селе Михайловка обломки упали на частный дом, вспыхнул пожар.

Также очевидцы сообщают о пуске ракеты в Армянске в 23:55 по Киеву. Яркий след в небе в окне был виден несколько секунд. Этот взрыв слышали в Красноперекопском районе.

В то же время российское Министерство обороны сообщило, что в 00:30 по московскому времени средствами ПВО четыре украинских ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом.

Удар по командному пункту армии РФ в Крыму

4 января в Крыму раздался ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, где можно увидеть, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага возле Севастополя.

5 января в Крым прилетел борт специального лётного отряда "Россия", находящегося в ведении управления делами президента РФ.

В сети распространили информацию, что в результате удара ВСУ по Крыму погиб 4 января начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Однако в ГУР Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

Оккупационный губернатор города Михаил Развожаев утверждал об одном пострадавшем в результате падения обломков на дом и добавил, что еще несколько обломков ракет упали на разных улицах.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ поразили пункт координирования ПВО Крыма под Евпаторией — АТЕШ
Евпатория
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Атака ВСУ на Крым. В РФ заявили о ликвидации 23 оккупантов
Бавовна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
ВСУ ударили по российскому складу боеприпасов в Крыму
СтратКом ВСУ
ВСУ

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.