В оккупированном Крыму второй день подряд раздается "бавовна"

В Крыму ночью 5 января в районе временно оккупированной Евпатории раздались мощные взрывы. Очевидцы сообщают о вероятной атаке на военный аэродром.

Что известно о "бавовне" в Крыму

Отмечается, что очевидцы насчитали до 10 взрывов у аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Очевидцы также сообщают, что в расположенном у военного аэродрома селе Михайловка обломки упали на частный дом, вспыхнул пожар.

Также очевидцы сообщают о пуске ракеты в Армянске в 23:55 по Киеву. Яркий след в небе в окне был виден несколько секунд. Этот взрыв слышали в Красноперекопском районе.

В то же время российское Министерство обороны сообщило, что в 00:30 по московскому времени средствами ПВО четыре украинских ракеты перехвачены и уничтожены над Крымским полуостровом.

Удар по командному пункту армии РФ в Крыму

4 января в Крыму раздался ряд взрывов. В сети публиковали фото и видео, где можно увидеть, что на полуострове были "прилеты".

Позже в Вооруженных силах подтвердили, что был нанесен удар по командному пункту врага возле Севастополя.

5 января в Крым прилетел борт специального лётного отряда "Россия", находящегося в ведении управления делами президента РФ.

В сети распространили информацию, что в результате удара ВСУ по Крыму погиб 4 января начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов. Однако в ГУР Минобороны Украины не подтвердили эту информацию.

Оккупационный губернатор города Михаил Развожаев утверждал об одном пострадавшем в результате падения обломков на дом и добавил, что еще несколько обломков ракет упали на разных улицах.