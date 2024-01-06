Часть более широкого плана. В ГУР отреагировали на спецоперации в Крыму

В 2023 году украинские военные совершили несколько боевых и специальных операций в оккупированном россиянами Крыме и Черном море.

ВСУ планируют больше рейдов в Крым

Представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии канала «Мы ― Украина» пояснил, что атаки в Крыму напоминают российским захватчикам об их временном пребывании на украинских землях.

Также такие атаки ободряют украинцев в оккупации, продолжающих верить в победу над московским злом.

Подчеркиваю – проведение таких спецопераций происходит точечно, но они не отдельные: они входят в единый план, единый замысел проведения более широких любых операций. Поделиться

Черняк добавил, что в течение 2024 таких операций будет становиться больше.

Представитель ГУР сообщил, что украинская разведка следит и передает информацию Силам обороны обо всех логистических путях российских военных, в том числе по Крымскому мосту.

Логистические пути пытаются уничтожить прежде всего для того, чтобы не было подвоза боеприпасов, горюче-смазочных материалов и минимизировать огненное влияние армии РФ на ВСУ.

ВСУ поразили пункт управления военных РФ на аэродроме в Саках

В ночь на 6 января местные Телеграмм-каналы сообщили о взрывах в Крыму. В частности, Телеграмм-канал "Крымский ветер" писал о 10 взрывах в районе Евпатории. Также сообщалось о взрывах в Сакском районе.

Командующий Воздушными силами Украины Николай Олещук заявил, что Воздушные силы ВСУ поразили пункт управления военных РФ на аэродроме в Саках.

Аэродром Саки! «Все целые сбиты!». К сожалению, наши Воздушные Силы остались без одного пункта управления в Крыму! Еще раз благодарю наших летчиков за отличную работу!, – написал он. Поделиться

4 января, по данным ГУР, в Крыму была проведена комплексная спецоперация. Воздушные силы ВСУ поразили позиции РЛС на аэродроме в Саках и склад боеприпасов вблизи населенного пункта Гришино.