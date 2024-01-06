Какая цель удара ВСУ по пункту управления в Крыму — ответ Гуменюк

Главной целью удара по пункту управления врага под Севастополем было лишение оккупантов РФ связи на южном направлении фронта.
Гуменюк назвала цель удара по пункту управления в Крыму
Как сообщила представитель Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, информация о том, что это был командный пункт соединения оккупационных войск, является предварительной. Окончательная информация уточняется.
Гуменюк также прокомментировала распространяющуюся сетью информацию о том, что пораженный пункт управления под Севастополем отвечал за защищенный канал связи с Кремлем.
Она не исключает этого, отмечая, что данные уточняются. Но спикер подчеркнула, целью операции было лишение оккупантов связи на южном направлении.
Взрывы в Крыму
4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.
Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 кафира и российский полковник.
Кроме того, в сети сообщают, что якобы в результате ударов по Крыму погиб начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Но Гуменюк пока не подтверждает эту информацию.
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