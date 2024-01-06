Воздушные силы уничтожили пункт управления РФ на аэродроме в Саках

Воздушные силы ВСУ поразили аэродром Саки на территории оккупированного Крыма. Там находился еще один пункт управления неприятеля.

ВСУ подтвердили успешные удары по аэродрому в Саках

Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук отметил, что Силы обороны ударили по пункту управления на аэродроме Саки, который находится вблизи поселка Новофедоровка на западе Крыма.

Аэродром Саки! "Все цели сбиты!" К сожалению, наши воздушные силы остались еще без одного пункта управления в Крыму, - написал Олещук. Поделиться

Вероятно, успешную операцию удалось совершить благодаря работе украинских летчиков. Командующий Воздушными силами ВСУ поблагодарил их за работу.

Известно, что на аэродроме Саки базируется 43 истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил РФ, поддерживающий российские войска на юге Украины. Группировка окупантов имеет на вооружении бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

Что этому предшествовало

Вчера вечером и ночью 6 января в районе Евпатории на западе Крыма слышны мощные взрывы. Очевидцы сообщали об атаке на аэродром Саки.

Очевидцы также сообщали, что в расположенном у военного аэродрома селе Михайловка обломки упали на частный дом, вспыхнул пожар.

Впоследствии российское Минобороны заявило, что ночью 6 января над оккупированным Крымом их ПВО сбило 4 авиационных управляемых ракеты.