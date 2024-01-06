Повітряні сили знищили пункт управління РФ на аеродромі в Саках

Повітряні сили ЗСУ уразили аеродром Саки на території окупованого Криму. Там знаходився ще один пункт управління ворога.

ЗСУ підтвердили успішні удари по аеродрому в Саках

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук зазначив, що Сили оборони вдарили по пункту управління на аеродрому Саки, який знаходиться поблизу селища Новофедорівка на заході Криму.

Аеродром Саки! "Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму, - написав Олещук. Поширити

Ймовірно, успішну операцію вдалося здійснили завдяки роботу українських льотчиків. Командувач Повітряних сил ЗСУ подякував їм за роботу.

Відомо, що аеродромі Саки базується 43 винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил РФ, що підтримує російські війська на півдні України. Угрупування окупантів має на озброєнні бомбардувальники Су-24 і винищувачі Су-30.

Що цьому передувало

Вчора ввечері та вночі 6 січня у районі Євпаторії на заході Криму чули потужні вибухи. Очевидці повідомляли про атаку на аеродром Саки.

Очевидці також повідомляли, що в розташованому біля військового аеродрому селі Михайлівка уламки впали на приватний будинок, спалахнула пожежа.

Згодом російське Міноборони заявило, що вночі 6 січня над окупованим Кримом їхня ППО збила 4 авіаційні керовані ракети.