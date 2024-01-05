Атака ЗСУ на Севастополь пошкодила систему захисту окупантів у Криму

4 січня на Севастополь було здійснено масштабний повітряний напад українськими ПС. Уражено командний пункт армії РФ, і не тільки. Це вже не перше ушкодження від ЗСУ, яке змушує російських окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.
Систему захисту окупантів у Криму прорвано
Внаслідок атаки Збройних сил України на військові об'єкти росіян у тимчасово окупованому Севастополі 4 січня був уражений не тільки командний пункт, але й завдані серйозні пошкодження системі захисту загарбників.
Про це повідомляє речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.
За її словами, це вже не перше ушкодження, яке змушує окупантів серйозно переформатовувати систему свого захисту.
Також Гуменюк розповіла, що нещодавно російські військові передислокували пускові майданчики для "Шахедів". Якщо раніше вони використовували переважно мис Чауда, то декілька потужних попередніх атак ЗСУ фіксували пуски з-під Балаклави.
Речниця також вважає, що вибухи поблизу Кримського мосту – це більше димова завіса, "намагання захистити цей зайвий конфігуративний обʼєкт".
Атака на Севастополь: що відомо
4 січня близько о 15:40 у Севастополі оголосили повітряну тривогу. Також перед цим російські окупанти перекрили рух по Кримському мосту. Майже протягом години росіяни жалілись на масований ракетний обстріл, а на території Севастополя та Євпаторії лунали вибухи.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ.
Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.
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