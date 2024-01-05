Атака ВСУ на Севастополь повредила систему защиты оккупантов в Крыму

4 января на Севастополь было совершено масштабное воздушное нападение украинскими ВС. Поражён командный пункт армии РФ, и не только. Это уже не первое повреждение от ВСУ, которое заставляет российских оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.
Система защиты оккупантов в Крыму прорвана
В результате атаки Вооруженных сил Украины на военные объекты россиян во временно оккупированном Севастополе 4 января был поражен не только командный пункт, но и нанесены серьезные повреждения системе защиты захватчиков.
Об этом сообщает спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.
По ее словам, это уже не первое повреждение, заставляющее оккупантов серьезно переформатировать систему своей защиты.
Также Гуменюк рассказала, что недавно российские военные передислоцировали пусковые площадки для "Шахедов". Если раньше использовали преимущественно мыс Чауда, то несколько мощных предварительных атак ВСУ фиксировали пуски из-под Балаклавы.
Спикер также считает, что взрывы вблизи Крымского моста – это больше дымовой занавес, "старание защитить этот лишний конфигуративный объект".
Атака на Севастополь: что известно
4 января около 15.40 в Севастополе объявили воздушную тревогу. Также перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту. Почти час россияне жаловались на массированный ракетный обстрел, а на территории Севастополя и Евпатории раздавались взрывы.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск.
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.
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