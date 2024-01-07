Украина успешно обходит российскую ПВО и поражает цели в Крыму — аналитики

Украинские войска проводят многодневную кампанию по нанесению ударов по российским военным объектам в Крыму и уже успешно поразили несколько целей в разных районах полуострова.

Аналитики проанализировали атаки Украины в Крыму

В отчете напоминают, что в ночь с 5 на 6 января украинские Силы обороны ударили четырьмя крылатыми ракетами Storm Shadow по административному зданию на российском аэродроме "Саки" у поселка Новофедоровка в Крыму.

Минобороны России сообщило, что в ночь с 5 на 6 января российские силы уничтожили пять украинских беспилотников и четыре ракеты над Черным морем и Крымом. А 6 января – шесть украинских ракет "Нептун" над северо-западной частью Черного моря.

Командующий ВВС Украины генерал-лейтенант Николай Олещук поблагодарил украинских пилотов за успешное поражение целей на аэродроме "Саки", но не уточнил, идет ли речь об украинских ударах 4, 5 или 6 января. Он опубликовал спутниковые снимки, на которых видна цель успешного украинского удара по аэродрому "Саки". В ISW отметили, что пока не могут идентифицировать цель. Поделиться

Главное управление военной разведки Минобороны Украины сообщило, что ГУР, ВВС Украины и украинские войска провели комплексную спецоперацию, во время которой 4 января был нанесен удар по российским радиолокационным позициям на аэродроме "Саки" и составу техники вблизи Гришиного (60 км к северо-востоку от Евпатории) ). ГУР опубликовало спутниковые снимки, на которых изображены повреждения указанного российского состава боеприпасов.

Украинские официальные лица и источники сообщают, что начиная с 4 января, Вооруженные силы также нанесли удары по радиолокационной системе противовоздушной обороны и центру связи в Евпатории, ответственному за координацию операций российского ПВО в оккупированном Крыму. Также были атакованы склады боеприпасов у Первомайского (82 км к северу от Симферополя) и российскому командному пункту под Севастополем.

Эти сообщения указывают на то, что украинские ракеты и беспилотники проникают через российскую систему противовоздушной обороны в оккупированном Крыму и успешно поразили некоторые намеченные цели. Связанный с Кремлем известный российский военный блоггер сообщил, что Силы обороны наносят удары, направленные на ослабление российской системы ПВО над оккупированным Крымом, - говорится в отчете ISW. Поделиться

ISW не оценивает цель нынешней украинской кампании по нанесению ударов по российским тыловым районам в оккупированном Крыму.

Там напомнили, что летом 2023 года украинские войска провели ударную кампанию против российской военной инфраструктуры, штабов, логистических маршрутов и объектов Черноморского флота. как плацдарм и тыл для оборонных операций на юге Украины

Удары сил обороны по объектам в Крыму

4 января во временно оккупированных в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские захватчики перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что возле оккупированного Севастополя поражен пункт соединения российских оккупационных войск.

Также в сети сообщали, что в Евпатории была поражена военная часть, а в результате атаки якобы были ликвидированы 23 кафира и российский полковник.

ГУР Минобороны Украины опубликовало спутниковые снимки, подтверждающие уничтожение складов боеприпасов российских захватчиков, а также поражение позиции радиолокационных станций (РЛС).

Кроме того, 6 января Воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому "Саки" у поселка Новофедоровка и уничтожили еще один пункт управления врага.