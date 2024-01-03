Яка зброя потрібна Україні для посилення ППО — відповідь експерта

Україні потрібні комплекси протиракетної оборони, щоб посилити свою ППО. Однак найефективніші з них — надто дорогі.

Яка зброя потрібна Україні для посилення ППО

Авіаційний експерт Валерій Романенко переконаний, що нині РФ зосереджена на виробництві балістичних ракет.

Це було видно по співвідношенню виробництва тих чи інших типів ракет, — пояснив Романенко. Поширити

Він повідомив, що найбільшими темпами зросло виробництво "Іскандерів" та "Кинджалів". Також країна-агресорка активно працювала над модифікацією ракет Х-22 у Х-32.

Ці ракети, на жаль, дуже складно збивати над територією України, — зазначив авіаексперт. Поширити

З його слів, від атак балістикою більш менш захищений Київ. Проте і в столиці іноді відбуваються влучання.

А ось інші міста… У нас просто не вистачає комплексів, подібних Patriot і SAMP/T, — сказав Романенко. Поширити

Він пояснив, що такі комплекси "вкрай дорогі". Якщо звичайні системи ППО коштують сотні мільйонів, то ціна Patriot з PAC-3 може становити мільярди. Однак саме це озброєння має серйозні можливості надійно відбивати ракетні атаки.

Очевидно, вартість компонентів не дає можливості постачати нам їх більше, — додав експерт. Поширити

Росія посилила ракетний терор України

Вночі та вранці 29 грудня армія РФ здійснила наймасованіший удар з повітря по Україні.

Найбільше постраждали Київ, Харків, Дніпро, Одеса, Львів та Запоріжжя.

3 158 ворожих цілей силам ППО вдалося знищити 114.

Що важливо розуміти, країна-агресорка застосувала практично всі типи наявного в неї озброєння.

Вранці 1 січня рятувальники дістали з-під завалів тіла ще 5 людей − таким чином кількість жертв російської масованої атаки 29 грудня зросла до 28.

1 січня у столиці був оголошений День жалоби.

Уже 2 січня Росія знову здійснила масовану повітряну атаку на Україну. Під ударом ворога опинилися Київ, Київська область та Харків.

2 січня російські окупанти запустили по Україні 99 ракети різних типів, з них 72 вдалося знищити силам ППО. Також були ліквідовані 35 з 35 російських дронів.

Загалом по Києву постраждало 50 осіб. Двоє людей загинуло. Врятовано 57 осіб, на свіже повітря виведено 134 особи.

У Київські області повідомляється про дві жертви. У Харкові загинула одна жінка, понад 50 цивільних постраждали.