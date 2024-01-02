Армія РФ знову обстрілює Харків
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ знову обстрілює Харків

Ігор Терехов
Харків

Надвечір 2 січня російські військові знову почали обстрілювати Харків. У місті оголошено повітряну тривогу.

Харків знаходиться під обстрілом російських окупантов

Ввечері 2 січня у Харкові знову лунають вибухи.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.

Знову приліт поряд з житловим будинком. Вибиті шибки, інформація щодо постраждалих уточнюється. Це черговий терористичний обстріл Харкова та спроба залякати мирних мешканців.

Керівник Харківської ОВА закликав містян перебувати в укриттях і написав про пошкодження через обстріли цивільної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає.

Атака на Харків 2 січня

Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову постраждало більше 40 людей, одна людина загинула. 

Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив про 41 пораненого. З них 16 госпіталізовано до лікарень.

Близько 07:30 російські завдали щонайменше 4 ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі.

Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.

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