Армія РФ знову обстрілює Харків

Надвечір 2 січня російські військові знову почали обстрілювати Харків. У місті оголошено повітряну тривогу.
Харків знаходиться під обстрілом російських окупантов
Ввечері 2 січня у Харкові знову лунають вибухи.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram.
Керівник Харківської ОВА закликав містян перебувати в укриттях і написав про пошкодження через обстріли цивільної інфраструктури. Постраждалих, на щастя, немає.
Атака на Харків 2 січня
Внаслідок російської ракетної атаки по Харкову постраждало більше 40 людей, одна людина загинула.
Начальник ОВА Олег Синєгубов повідомив про 41 пораненого. З них 16 госпіталізовано до лікарень.
Близько 07:30 російські завдали щонайменше 4 ударів по центральній частині міста Харків, зокрема в Шевченківському районі.
Пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, господарчі споруди, інша цивільна інфраструктура, є загорання автомобілів.
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