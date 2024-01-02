Армия РФ снова обстреливает Харьков
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ снова обстреливает Харьков

Игорь Терехов
Харьков
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Вечером 2 января российские военные снова начали обстреливать Харьков. В городе объявлена воздушная тревога.

Харьков находится под обстрелом российских оккупантов

Вечером 2 января в Харькове снова раздаются взрывы.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.

Снова прилет рядом с жилым домом. Выбитые стекла, информация о пострадавших уточняется. Это очередной террористический обстрел Харькова и попытка запугать мирных жителей.

Руководитель Харьковской ОВА призвал горожан находиться в укрытиях и написал о повреждениях из-за обстрелов гражданской инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.

Атака на Харьков 2 января

В результате российской ракетной атаки по Харькову пострадало более 40 человек, один человек погиб.

Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о 41 раненом. Из них 16 госпитализированы в больницы.

Около 07:30 российские нанесли по меньшей мере 4 удара по центральной части города Харьков, в том числе в Шевченковском районе.

Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.

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