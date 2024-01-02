Армия РФ снова обстреливает Харьков

Вечером 2 января российские военные снова начали обстреливать Харьков. В городе объявлена воздушная тревога.
Харьков находится под обстрелом российских оккупантов
Вечером 2 января в Харькове снова раздаются взрывы.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram.
Руководитель Харьковской ОВА призвал горожан находиться в укрытиях и написал о повреждениях из-за обстрелов гражданской инфраструктуры. Пострадавших, к счастью, нет.
Атака на Харьков 2 января
В результате российской ракетной атаки по Харькову пострадало более 40 человек, один человек погиб.
Начальник ОВА Олег Синегубов сообщил о 41 раненом. Из них 16 госпитализированы в больницы.
Около 07:30 российские нанесли по меньшей мере 4 удара по центральной части города Харьков, в том числе в Шевченковском районе.
Повреждены многоквартирные жилые дома, хозяйственные постройки, другая гражданская инфраструктура, есть возгорание автомобилей.
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