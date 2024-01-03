Війська РФ обстріляли з артилерії Херсонську область. Є загиблий
Категорія
Україна
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Війська РФ обстріляли з артилерії Херсонську область. Є загиблий

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
обстріл
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Російські терористи вдарили артилерією по селу Садове Херсонської області. Поцілили у житловий будинок.

Росіяни обстріляли з артилерії Херсонську область

Близько 11:10 окупаційні війська вдарили по населеному пункту з артилерії. Один зі снарядів поцілив у житловий будинок, - пише пресслужба голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна.

Під завалами загинув цивільний. Його тіло дістали рятувальники.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Наприклад, 26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також поранення отримали двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, зокрема двоє цивільних віком 34 та 51 рік. Після цього Мінреінтеграції заявила про посилення заходів безпеки для пасажирів.

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