Войска РФ обстреляли из артиллерии Херсонскую область. Есть погибший

Российские террористы ударили артиллерией по селу Садово Херсонской области. Попали в жилой дом.
Россияне обстреляли из артиллерии Херсонскую область
Под завалами погиб гражданский. Его тело получили спасатели.
Ситуация в Херсонской области
После освобождения правобережья Херсонской области часть региона находится под постоянными обстрелами окупантов. Россияне атакуют гражданское население по тяжелому вооружению, артиллерии и авиации.
К примеру, 26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Также ранения получили двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, в том числе двое гражданских в возрасте 34 и 51 год. После этого Минреинтеграция заявила об усилении мер безопасности для пассажиров.
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