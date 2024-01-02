ВСУ уничтожили в течение дня 6 российских дронов в Херсонской области — видео

2 января воины Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг" попали в 6 беспилотников армии РФ на территории Херсонской области.

ПС на юге Украины сбили 6 дронов

Силы обороны Украины в Херсонской области уничтожили шесть вражеских дронов. Процесс уничтожения удалось запечатлеть на видео.

Об этом сообщает Командование Воздушных сил ВСУ в Facebook.

Отмечается, что в течение 2 января в Херсонской области было уничтожено шесть российских беспилотников.

Речь идет о пяти ударных беспилотниках "Ланцет" и одном разведывательном БПЛА ZALA.

Это результат работы воинов Херсонской зенитной ракетной бригады воздушного командования "Юг".

Атаки дронов на Украину 1 и 2 января

Воздушные силы ВСУ сообщают, что около 14.00 1 января 2024 года войска РФ атаковали Украину 10-ю ударными БпЛА типа "Shahed-136/131" с северного направления.

Противовоздушной обороной уничтожены девять вражеских «шахедов». Поделиться

В ночь на 2 января российские войска атаковали Украину 35-ю ударными БпЛА типа Shahed-136/131. Силы противовоздушной обороны сбили все воздушные цели.

В Воздушных силах отмечают, что россияне атаковали дронами из мыса Чауда в Крыму и Приморско-Ахтарского района в РФ.