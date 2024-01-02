ЗСУ знищили протягом дня 6 російських дронів на Херсонщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили протягом дня 6 російських дронів на Херсонщині — відео

Повітряні Сили ЗСУ
"Ланцет"

2 січня воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" поцілили у 6 безпілотників армії РФ на території Херсонської області.

ПС на півдні України збили 6 дронів

Сили оборони України в Херсонській області знищили шість ворожих дронів. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом 2 cічня в Херсонській області було знищено шість російських безпілотників.

Йдеться про п'ять ударних безпілотників "Ланцет" та один розвідувальний БпЛА ZALA.

Це результат роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Атаки дронів на Україну 1 та 2 січня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що близько 14.00 1 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів».

У ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі.

У Повітряних силах зазначають, що росіяни атакували дронами з мису Чауда в Криму та району Приморсько-Ахтарська в РФ.

Усі ворожі ударні БпЛА знищено силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили ППО вночі знищили над Україною ударні дрони та ракети
Повітряні Сили ЗСУ
ППО
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Нічна атака Shahed. Сили ППО знищили всі ворожі дрони
Повітряні Сили ЗСУ
дрон
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ППО півдня України збила 3 російські розвідувальні дрони
Сили оборони півдня України
Дрон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм