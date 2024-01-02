ЗСУ знищили протягом дня 6 російських дронів на Херсонщині — відео

2 січня воїни Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь" поцілили у 6 безпілотників армії РФ на території Херсонської області.

ПС на півдні України збили 6 дронів

Сили оборони України в Херсонській області знищили шість ворожих дронів. Процес знищення вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

Зазначається, що протягом 2 cічня в Херсонській області було знищено шість російських безпілотників.

Йдеться про п'ять ударних безпілотників "Ланцет" та один розвідувальний БпЛА ZALA.

Це результат роботи воїнів Херсонської зенітної ракетної бригади повітряного командування "Південь".

Атаки дронів на Україну 1 та 2 січня

Повітряні сили ЗСУ повідомляють, що близько 14.00 1 січня 2024 року війська РФ атакували Україну 10-ма ударними БпЛА типу “Shahed-136/131” з північного напрямку.

Протиповітряною обороною знищено дев’ять ворожих «шахедів». Поширити

У ніч на 2 січня російські війська атакували Україну 35-ма ударними БпЛА типу Shahed-136/131. Сили протиповітряної оборони збили всі повітряні цілі.

У Повітряних силах зазначають, що росіяни атакували дронами з мису Чауда в Криму та району Приморсько-Ахтарська в РФ.