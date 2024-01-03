Какое оружие нужно Украине для усиления ПВО — ответ эксперта

Украине нужны комплексы противоракетной обороны, чтобы усилить свою ПВО. Однако самые эффективные из них слишком дорогие.

Какое оружие нужно Украине для усиления ПВО

Авиационный эксперт Валерий Романенко убежден, что в настоящее время РФ сосредоточена на производстве баллистических ракет.

Это было видно по соотношению производства тех или иных типов ракет, – объяснил Романенко. Поделиться

Он сообщил, что наибольшими темпами выросло производство "Искандеров" и "Кинжалов". Также страна-агрессорка активно работала над модификацией ракет Х-22 в Х-32.

Эти ракеты, к сожалению, очень сложно сбивать над территорией Украины, – отметил авиаэксперт. Поделиться

По его словам, от атак баллистики более или менее защищен Киев. Однако и в столице иногда происходят попадания.

А вот другие города… У нас просто не хватает комплексов, подобных Patriot и SAMP/T, – сказал Романенко. Поделиться

Он пояснил, что такие комплексы "крайне дорогие". Если обычные системы ПВО стоят сотни миллионов, цена Patriot с PAC-3 может составлять миллиарды. Однако именно это вооружение имеет серьезную возможность надежно отражать ракетные атаки.

Очевидно, стоимость компонентов не позволяет поставлять нам их больше, — добавил эксперт. Поделиться

Россия усилила ракетный террор Украины

Ночью и утром 29 декабря армия РФ нанесла самый массированный удар с воздуха по Украине.

Больше всего пострадали Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Львов и Запорожье.

Из 158 враждебных целей силам ПВО удалось уничтожить 114.

Что важно понимать, страна-агрессорка применила практически все типы имеющегося у нее вооружения.

Утром 1 января спасатели извлекли из-под завалов тела еще 5 человек – таким образом количество жертв российской массированной атаки 29 декабря возросло до 28.

1 января в столице был объявлен День траура.

Уже 2 января Россия снова совершила массированную воздушную атаку на Украину. Под ударом врага оказались Киев, Киевская область и Харьков.

2 января российские оккупанты запустили по Украине 99 ракет разных типов, из них 72 удалось уничтожить силам ПВО. Также были ликвидированы 35 из 35 российских дронов.

Всего по Киеву пострадали 50 человек. Два человека погибли. Спасены 57 человек, на свежий воздух выведены 134 человека.

В Киевской области сообщается о двух жертвах. В Харькове погибла одна женщина, более 50 гражданских пострадали.