Розвідка Британія заявила про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Як повідомляють британські розвідники, російським загарбникам важко протидіяти FPV-дронам українських воїнів у Херсонській області, тому ЗСУ вдається вкрай ефективно знищувати техніку ворога.
FPV-дрони дають ЗСУ перевагу на лівобережжі Дніпра
Міноборони Британії вирішило проаналізувати вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області.
Окрім того, у відомстві розповіли, чому насправді армії РФ важко їм протидіяти.
За словами британських розвідників, українські воїни використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки окупаційних військ РФ.
Російські воєнкори нещодавно скаржилися на те, що 90% російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.
Зеленський пообіцяв, що Україна виробить мільйон дронів у 2024
Під час підсумкової пресконференції глава держави Володимир Зеленський, що Україна готова зробити справжній прорив у виробництві дронів.
За його словами, йдеться про мільйон українських безпілотників, які вироблять протягом цього року.
До слова, нещодавно також стало відомо, що в Україні стартувало серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".
Окрім того, наголошується, що на початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.
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