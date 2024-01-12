Розвідка Британія заявила про успіхи ЗСУ на Херсонщині
Категорія
Україна
Дата публікації

Розвідка Британія заявила про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Міноборони Британії
ЗСУ

Як повідомляють британські розвідники, російським загарбникам важко протидіяти FPV-дронам українських воїнів у Херсонській області, тому ЗСУ вдається вкрай ефективно знищувати техніку ворога.

FPV-дрони дають ЗСУ перевагу на лівобережжі Дніпра

Міноборони Британії вирішило проаналізувати вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області.

Окрім того, у відомстві розповіли, чому насправді армії РФ важко їм протидіяти.

За словами британських розвідників, українські воїни використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки окупаційних військ РФ.

Російські воєнкори нещодавно скаржилися на те, що 90% російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.

Неспроможність Росії протидіяти БПЛА FPV, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі, – пояснюють у Міноборони Британії.

Зеленський пообіцяв, що Україна виробить мільйон дронів у 2024

Під час підсумкової пресконференції глава держави Володимир Зеленський, що Україна готова зробити справжній прорив у виробництві дронів.

За його словами, йдеться про мільйон українських безпілотників, які вироблять протягом цього року.

Я позитивно ставлюся і до збільшення виробництва дронів і спеціальних підрозділів. Має бути структура управління щодо управління дронами. Не радянська, а дуже проста, щоб використовувати швидко.

До слова, нещодавно також стало відомо, що в Україні стартувало серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Окрім того, наголошується, що на початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.

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