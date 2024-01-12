Розвідка Британія заявила про успіхи ЗСУ на Херсонщині

Як повідомляють британські розвідники, російським загарбникам важко протидіяти FPV-дронам українських воїнів у Херсонській області, тому ЗСУ вдається вкрай ефективно знищувати техніку ворога.

FPV-дрони дають ЗСУ перевагу на лівобережжі Дніпра

Міноборони Британії вирішило проаналізувати вплив FPV-дронів на ситуацію на лівобережжі Херсонської області.

Окрім того, у відомстві розповіли, чому насправді армії РФ важко їм протидіяти.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 12 January 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/iwtfBkgxq1 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/OhKlTMlB6A — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) January 12, 2024

За словами британських розвідників, українські воїни використовують такі дрони разом з артилерією для ураження техніки окупаційних військ РФ.

Російські воєнкори нещодавно скаржилися на те, що 90% російської військової техніки в районі села Кринки Херсонської області було знищено.

Неспроможність Росії протидіяти БПЛА FPV, ймовірно, пов'язана з нестачею російських засобів радіоелектронної боротьби в цьому районі, – пояснюють у Міноборони Британії. Поширити

Зеленський пообіцяв, що Україна виробить мільйон дронів у 2024

Під час підсумкової пресконференції глава держави Володимир Зеленський, що Україна готова зробити справжній прорив у виробництві дронів.

За його словами, йдеться про мільйон українських безпілотників, які вироблять протягом цього року.

Я позитивно ставлюся і до збільшення виробництва дронів і спеціальних підрозділів. Має бути структура управління щодо управління дронами. Не радянська, а дуже проста, щоб використовувати швидко. Поширити

До слова, нещодавно також стало відомо, що в Україні стартувало серійне виробництво аналогів іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Окрім того, наголошується, що на початку грудня Міністерство оборони завершило тестування тактичних засобів радіоперешкод баражуючим боєприпасам та FPV-дронам, розроблених вітчизняними підприємствами.