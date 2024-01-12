ЗСУ знищили понад 800 солдатів РФ, 16 ББМ та 10 танків — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад 800 солдатів РФ, 16 ББМ та 10 танків — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 368 460 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 840 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 6060 (+10) од.;

  • бойових броньованих машин — 11254 (+16) од.;

  • артилерійських систем — 8710 (+11) од.;

  • РСЗВ — 957 од.;

  • засоби ППО — 642 (+1) од.;

  • літаків — 329 од.;

  • вертольотів — 324 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 6836 (+1) од.;

  • крилаті ракети — 1806 од.;

  • кораблі/катери — 23 од.;

  • підводні човни — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 11612 (+16) од.;

  • спеціальна техніка -1339 (+2) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 2 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими оборонцями відбито 6 атак окупантів в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили атаку противника поблизу Кліщіївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат.

Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 10 ворожих атак неподалік Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 17 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати окупантів в районах Георгіївки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 13 атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські захисники надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурмові дії на позиції сил оборони.

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