ЗСУ входять до двадцятки найсильніших армій світу за версією Global Firepower

ЗСУ – одна з найсильніших армій світу

Армія України посіла 18 місце у рейтингу найпотужніших армій світу. Порівняно з показником минулого року вона опустилася на 3 позиції.

Про це свідчить рейтинг міжнародної компанії Global Firepower, яка щорічно складає список кращих армій світу.

Для визначення позицій у рейтингу автори врахували 60 окремих категорій, зокрема кількість військових підрозділів, фінансовий стан, матеріально-технічні можливості та географії.

Загалом у рейтингу 145 країн. "Сусідами" України у рейтингу є армія Ізраїлю (17 місце) та Німеччина (19 місце). Україна має індекс потужності 0,2598 (чим менше, тим краще. 0,0000 вважається ідеальним показником).

Українська військова міць зміцнюється фінансовою та матеріальною підтримкою західних союзників, зокрема Сполучених Штатів. У лютому 2024 року минає два криваві роки від початку російсько-української війни, – написали автори в огляді України. Поширити

Минулого року Україна на тлі повномасштабного вторгнення Росії піднялася в рейтингу найпотужніших армій світу на 15 місце. У 2021 році вона посідала 22 місце.

Що планував Залужний у 2022 році

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний планував сміливий контрнаступ у 2022 році на півдні України, якого так і не відбулося. США закликали Україну зосередитись на іншій цілі для наступу.

Business Insider розповідає про це з посиланням на нову книгу кореспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофімова Our Enemies Will Vanish (“Згинуть наші воріженьки”).

Повідомляється, що цей контрнаступ міг би змінити війну на краще або на гірше. План полягав у тому, аби розірвати так званий «сухопутний міст» з РФ до Криму у Запорізькій області, щоб ізолювати російські сили на півострові.

На той момент Росія ще не побудувала великих мінних полів і укріплень, які перешкодили контрнаступу 2023 року.

Видання пише, що такий підхід все ще був би складним викликом, адже прорив мав би бути не тільки глибоким, але й достатньо широким, щоб запобігти контратаці росіян.