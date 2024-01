ВСУ входят в двадцатку сильнейших армий мира по версии Global Firepower

ВСУ – одна из самых сильных армий мира

Армия Украины заняла 18-е место в рейтинге самых мощных армий мира. По сравнению с показателем в прошлом году она опустилась на 3 позиции.

Об этом свидетельствует рейтинг международной компании Global Firepower, которая ежегодно составляет список лучших армий мира.

Для определения позиций в рейтинге авторы учли 60 отдельных категорий, в том числе количество воинских подразделений, финансовое состояние, материально-технические возможности и географии.

Всего в рейтинге 145 стран. "Соседями" Украины в рейтинге есть армия Израиля (17 место) и Германия (19 место). Украина имеет индекс мощности 0,2598 (чем меньше, тем лучше. 0,0000 считается идеальным показателем).

Украинская военная мощь укрепляется финансовой и материальной поддержкой западных союзников, в том числе Соединенных Штатов. В феврале 2024 года проходит два кровавых года с начала российско-украинской войны, – написали авторы в обзоре Украины. Поделиться

В прошлом году Украина на фоне полномасштабного вторжения России поднялась в рейтинге мощнейших армий мира на 15 место. В 2021 году она занимала 22 место.

Что планировал Залужный в 2022 году

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал Валерий Залужный планировал смелое контрнаступление в 2022 году на юге Украины, которого так и не произошло. США призвали Украину сосредоточиться на другой цели для наступления.

Business Insider рассказывает об этом со ссылкой на новую книгу корреспондента The Wall Street Journal Ярослава Трофимова Our Enemies Will Vanish.

Сообщается, что это контрнаступление могло бы изменить войну к лучшему или к худшему. План заключался в том, чтобы разорвать так называемый «сухопутный мост» из РФ в Крым в Запорожской области, чтобы изолировать российские силы на полуострове.

На тот момент Россия еще не построила большие минные поля и укрепления, которые помешали контрнаступлению 2023 года.

Издание пишет, что такой подход все еще был бы сложным вызовом, ведь прорыв должен быть не только глубоким, но и достаточно широким, чтобы предотвратить контратаку россиян.