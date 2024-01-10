ВСУ ведут позиционные бои с армией РФ по всему фронту — аналитики ISW

Как отмечают аналитики из Института изучения войны (ISW), украинские военные ведут тяжелые бои с преступниками оккупационной армии РФ вдоль всей линии фронта.

Что известно о ситуации на востоке Украины

По информации аналитиков ISW, в течение 9 января позиционные бои продолжались вдоль линии Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта зафиксировано не было.

По утверждениям украинских и российских источников, позиционные бои шли к северо-востоку от Купянска, близ Синьковки и у озера Лиман, а также к западу от Кременной, в районе Серебрянского леса и к востоку от Тернов.

Кроме этого отмечается, что позиционные бои продолжаются к востоку от Бахмута в Донецкой области, в районе Спорного, и на северо-запад — в районе Богдановки, на запад — в районе Хромового и в направлении Ивановского и на юго-запад — в районе Клищиевки и Андреевки.

По информации представителя одной из бригад ВСУ, действующей в районе Бахмута, российские оккупанты накануне переизбрания кремлевского диктатора Владимира Путина получили приказ захватить Ивановское.

По словам российских военных, в направлении Временного Яра близ Бахмута преступная армия РФ ведет "ползучее", в значительной степени ограниченное наступление с перспективами исключительно незначительных успехов и невозможностью для быстрого продвижения.

9 января продолжались активные боевые действия в районе Авдеевки.

В частности, бои шли к северо-западу от Авдеевки у Очеретиного, Новобахмутовки и Степного, к северо-западу — возле Авдеевского коксохима, к западу — у Северного и Тоненького и к юго-западу — у Первомайского и Невельского.

Геолокационные данные на 9 января указывают, что российским оккупантам удалось продвинуться к южной части Новомихайловки, к юго-западу от города Донецк.

Российские военкоры заявляют о незначительных успехах окупантов на юго-восточной окраине Новомихайловки.

В то же время, украинские военные контратаковали к югу от Новомихайловки и заставили военных преступников армии РФ отступить с неопределенных позиций.

По информации Генштаба ВСУ, вблизи Георгиевки, Новомихайловки и Победы, юго-западнее Донецка в течение суток было отбито 14 вражеских атак.

Что известно о ситуации на юге Украины

В течение 9 января продолжались боевые действия на админгранице Донецкой и Запорожской областей.

Однако аналитики ISW не фиксируют подтвержденные изменения линии фронта.

В частности, боевые действия шли в районах Старомайорского, Приютного и Красного, вблизи Великой Новоселки.

Как утверждал один из российских военных блоггеров, украинские военные провели успешную контратаку к северу от Новопрокоповки, в южном направлении от Роботино, вернув часть утраченных позиций и немного приблизившись к самой Новопрокоповке.

Однако у аналитиков нет официальных подтверждений этих заявлений.

По утверждениям как украинских так и российских источников, позиционные бои шли вблизи Роботиного, Новопрокоповки и Вербового.

Так, среди прочего, ведение боевых действий усугубляется плохими погодными условиями, сильным ветром и мокрым снегом.

В Херсонской области, как отмечают аналитики со ссылкой на геолокационные данные по состоянию на 9 января, российские оккупанты держат позиции вдоль реки Конка к северо-западу от Олешек на левом берегу Днепра.

Продолжаются позиционные боевые действия в районе Крынок.

Кроме этого, аналитики отмечают, что военные преступники армии РФ взимают большое количество личного состава и военной техники на территорию оккупированного Крыма.

Украинские партизаны локализовали несколько военных объектов вблизи Заозерного Евпаторийского района на западе Крыма, а также наплыв артиллерии и кассетных боеприпасов на железную дорогу вблизи Биюк-Онлар в центральном Крыму, которая, как сообщается, направляется в российские войска в Херсонской и Запорожской.

Украинские партизаны также сообщили, что российские войска перебросили главный крупный десантный корабль типа "Иван Грен" из Новороссийска в Севастополь.