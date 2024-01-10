ЗСУ ведуть позиційні бої із армією РФ по всьому фронту — аналітики ISW

Що відомо про ситуацію на сході України

За інформацією аналітиків ISW, протягом 9 січня позиційні бої тривали уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна, однак підтверджених змін лінії фронту зафіксовано не було.

За твердженнями українських та російських джерел, позиційні бої точились на північний схід від Куп’янська, поблизу Синьківки та біля озера Лиман, а також на захід від Кремінної, в районі Серебрянського лісу та на схід від Тернів.

Окрім цього зазначається, що позиційні бої тривають на схід від Бахмута на Донеччині, в районі Спірного, та на північний захід — в районі Богданівки, на захід — в районі Хромового і в напрямку Іванівського і на південний захід — в районі районі Кліщіївки та Андріївки.

За інформацією речника однієї з бригад ЗСУ, яка діє в районі Бахмута, російські окупанти напередодні переобрання кремлівського диктатора Володимира Путіна отримали наказ захопити Іванівське.

За словами російських військових, у напрямку Часового Яру поблизу Бахмута злочинна армія РФ веде "повзучий", значною мірою обмежений наступ із перспективами виключно незначних успіхів та неможливістю для швидкого просування.

Протягом 9 січня продовжувались активні бойові дії в районі Авдіївки.

Зокрема, бої точились на північний захід від Авдіївки біля Очеретиного, Новобахмутівки та Степового, на північний захід — біля Авдіївського коксохіму, на захід — біля Сіверного і Тоненького і на південний захід — біля Первомайського та Невельського.

Геолокаційні дані станом на 9 січня вказують, що російським окупантам вдалось просунутись до південної частини Новомихайлівки, на південний захід від міста Донецьк.

Російські воєнкори заявляють про незначні успіхи окупантів на південно-східній околиці Новомихайлівки.

У той же час українські військові контратакували на південь від Новомихайлівки і змусили військових злочинців армії РФ відступити з невизначених позицій.

За інформацією Генштабу ЗСУ, поблизу Георгіївки, Новомихайлівки та Побєди, на південний захід від Донецька протягом доби було відбито 14 ворожих атак.

Що відомо про ситуацію на півдні України

Протягом 9 січня тривали бойові дії на адмінкордоні Донецької та Запорізької областей.

Однак аналітики ISW не фіксують підтверджених змін лінії фронту.

Зокрема, бойові дії точились в районах Старомайорського, Приютного та Червоного, поблизу Великої Новосілки.

Як стверджував один з російських військових блогерів, українські військові провели успішну контратаку на північ від Новопрокопівки, у південному напрямку від Роботиного, повернувши частину втрачених позицій і трохи наблизившись до самої Новопрокопівки.

Однак аналітики не мають офіційних підтверджень цих заяв.

За твердженнями як українських так і російських джерел, позиційні бої точились поблизу Роботиного, Новопрокопівки та Вербового.

Так, серед іншого, ведення бойових дій ускладнюється поганими погодними умовами, сильним вітром та мокрим снігом.

На Херсонщині, як зазначають аналітики із посиланням на геолокаційні дані станом на 9 січня, російські окупанти тримають позиції вздовж річки Конка на північний захід від Олешок на лівому березі Дніпра.

Продовжуються позиційні бойові дії в районі Кринок.

Окрім цього аналітики зазначають, що військові злочинці армії РФ стягують велику кількість особового складу та військової техніки на територію окупованого Криму.

Українські партизани локалізували кілька військових об'єктів поблизу Заозерного Євпаторійського району на заході Криму, а також наплив артилерії та касетних боєприпасів на залізницю поблизу Біюк-Онлар у центральному Криму, яка, як повідомляється, спрямовується до російських військ у Херсонській та Запорізькій областях.

Українські партизани також повідомили, що російські війська перекинули головний великий десантний корабель типу "Іван Грен" з Новоросійська до Севастополя.