ЗСУ відбили атаки армії РФ на Донеччині та на лівобережжі Херсонщини — зведення Генштабу

Українські військові протягом доби відбили атаки злочинної армії РФ в районі Новобахмутівки на Донеччині та на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

У зведенні зазначається, що протягом доби українські військові протягом доби 64 рази вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Зокрема, відбито близько 9 ворожих атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області, де українські військові утримують плацдарм.

Ворог в результаті провальних атак та успішної роботи української артилерії зазнав численних втрат.

Так, в районі Куп’янська на Харківщині було відбито 4 ворожі атаки поблизу Синьківки.

Східніше Тернів та Веселого на Донеччині також відбито 4 атаки російських окупантів.

В районі Бахмуту українські військові зупинили спроби просування військових злочинців армії РФ поблизу Кліщіївки та Андріївки.

В районі Авдіївки відбито 10 ворожих атак поблизу Новобахмутівки, Сєверного, та ще близько 11 - в районах Первомайського та Невельського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, безуспішно намагався покращити тактичне положення.

В районі Мар’їнки російські окупанти 14 разів безуспішно намагались вести наступ поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки.

Відбито ворожу атаку в районі Старомайорського.

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 9 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 2 артилерійських засобах противника.

Зі свого боку ворог протягом доби завдав 1 ракетний та 29 авіаударів, здійснив 17 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту