Як довго триватиме активний наступ РФ — прогноз офіцера ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації

Як довго триватиме активний наступ РФ — прогноз офіцера ЗСУ

ЗСУ
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Джерело:  24 канал

Російські загарбники можуть дедалі жорсткіше намагатися просунутися вперед на декількох ділянках фронту до президентських виборів у країні-агресорці. З таким попередженням виступив офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець.

Загострення на фронті може тривати ще декілька місяців

Згідно з даними воїна, найзапекліші бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.

Очевидно, що наступальні дії російських збройних сил триватимуть як мінімум до завершення президентської кампанії в Росії. Чому так – Путіну потрібно показувати результат, показувати, що він президент країни, що воює, – пояснив Тарас Березовець.

Що важливо розуміти, президентські вибори в країні-агресорці заплановані на 15 – 17 березня 2024 року.

Влада РФ намагається проводити ротацію в армії

Офіцер ЗСУ також розповів, що російські загарбники здійснюють ротаційні заходи, однак в процесі в них виникають серйозні проблеми.

За його словами, щоб заманювати новобранців до армії, противник уже почав вдаватись до нетривіальних способів. Насамперед йдеться про підкидання наркотиків або зброї.

Потім їм дають вибір: або їхати в колонію, або підписати контракт зі збройними силами, – розповідає Тарас Березовець.

Ба більше, вказано, що у лавах ворожої армії суттєво посилилось дезертирство.

Як зазначає офіцер ЗСУ, лише за останній час у країні-агресорці порушили 5 тисяч справ.

Втрати армії РФ станом на 9 січня:

Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби ліквідували 820 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків - 6036 (+5) од.;

  • бойових броньованих машин - 11 203 (+9) од.;

  • артилерійських систем - 8672 (+6) од.;

  • РСЗВ - 954 (+1) од.;

  • засоби ППО - 638 од.;

  • літаків - 329 од.;

  • вертольотів - 324 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1) од.;

  • крилаті ракети - 1805 (+18) од.;

  • кораблі/катери - 23 од.;

  • підводні човни - 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 11 552 (+10) од.;

  • спеціальна техніка -1333 (+5) од.

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