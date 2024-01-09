Як довго триватиме активний наступ РФ — прогноз офіцера ЗСУ

Російські загарбники можуть дедалі жорсткіше намагатися просунутися вперед на декількох ділянках фронту до президентських виборів у країні-агресорці. З таким попередженням виступив офіцер ЗСУ, журналіст Тарас Березовець.
Загострення на фронті може тривати ще декілька місяців
Згідно з даними воїна, найзапекліші бої тривають на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Мар'їнському та Авдіївському напрямках.
Що важливо розуміти, президентські вибори в країні-агресорці заплановані на 15 – 17 березня 2024 року.
Влада РФ намагається проводити ротацію в армії
Офіцер ЗСУ також розповів, що російські загарбники здійснюють ротаційні заходи, однак в процесі в них виникають серйозні проблеми.
За його словами, щоб заманювати новобранців до армії, противник уже почав вдаватись до нетривіальних способів. Насамперед йдеться про підкидання наркотиків або зброї.
Ба більше, вказано, що у лавах ворожої армії суттєво посилилось дезертирство.
Як зазначає офіцер ЗСУ, лише за останній час у країні-агресорці порушили 5 тисяч справ.
Втрати армії РФ станом на 9 січня:
Згідно з даними Генштабу ЗСУ, українські воїни протягом минулої доби ліквідували 820 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків - 6036 (+5) од.;
бойових броньованих машин - 11 203 (+9) од.;
артилерійських систем - 8672 (+6) од.;
РСЗВ - 954 (+1) од.;
засоби ППО - 638 од.;
літаків - 329 од.;
вертольотів - 324 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6823 (+1) од.;
крилаті ракети - 1805 (+18) од.;
кораблі/катери - 23 од.;
підводні човни - 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн - 11 552 (+10) од.;
спеціальна техніка -1333 (+5) од.
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